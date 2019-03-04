رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج ” الاثنين 4 مارس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور ” ابوبكر المنصوري “، الذي وضع رئيس المجلس في صورة الإجراءات المتخذة بشأن تفعيل عمل القطاع بعد أن تم استحداث وزارة لتتولى الإشراف وإدارة هذا القطاع الحيوي.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد ” السراج ” خلال هذا اللقاء على ضرورة إعطاء هذا القطاع الأهمية التي تناسبه في الفترة القادمة لما له من أهمية في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع استعراض لخطة القطاع والتركيز على اعادة هيكلته بما يتماشى مع تطوير وتحسين أداءه، والاستعجال بتلبية الاحتياجات العاجلة لكافة مناطق ليبيا، إضافة للاستفادة المثلى من برامج المؤسسات الدولية ذات الارتباط مع قطاع الزراعة.

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