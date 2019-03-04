رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع أمراء المناطق العسكرية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الاعلى للجيش الليبي ” فائز السراج ” الاثنين 4 مارش مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء ” اسامة الجويلي “، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء ” عبد الباسط مروان “، وآمر المنطقة العسكرية سبها الفريق ” علي كنة “.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، وعملية التنسيق وآليات العمل فيما بينها ، كما اطّلع ” السراج ” على التقارير المقدمة من آمري المناطق عن الحالة الأمنية التابعة لهم.

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