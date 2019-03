انعقاد المؤتمر الدولي لعلوم التقنية بمشاركة وزير «تعليم الوفاق»

المتوسط:

نظمت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتقنية، شارك فيه وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والتقنية.

وشارك 250 من الباحثين والمختصين من الجامعات والمراكز التقنية والعلمية من داخل ليبيا وخارجها، إذ رحب فيه في كلمة الإفتتاح بالمشاركين من الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية الليبية و خارجها، وأكدنا على أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي سيعرض فيها أبحاث الخبراء والمختصين في كل المجالات.

وأعلنا دعم المجلس الرئاسي لما يصدر عنه من نتائج وتوصيات للاستفادة منها وتنفيذها بما يعود بالفائدة على الوزارات والمؤسسات والهيئات لمساهمتها في تحقيق التنمية، ودعينا إلى الاستمرار في انعقاد المؤتمرات العلمية نظرًا لأهميتها.

