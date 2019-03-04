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مساعٍ مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أبرز نتائج الأعمال المتفق عليها لاستكمال مشروع تنمية جنوب الجبل الأخضر وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

وضم الاجتماع كلا من رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس الهيئة العامة للكهرباء ورئيس هيئة تنمية جنوب الجبل الأخضر .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة وذلك لعقد اجتماعات دورية لاستكمال الأعمال المتفق عليها في هيئة تنمية جنوب الجبل الأخضر وإيجاد الحلول الناجحة والسريعة لها، فيما أكد الثني على ضرورة الاهتمام والمتابعة لعمل هذه اللجنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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