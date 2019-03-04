المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

طرابلس — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أن “شركة أكاكوس المشغلة للحقل تلقت تأكيدا خطيا من قبل العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية، مفاده أنّه قد تم إبعاد كل الأفراد الصادر في حقهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل وأنه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدا”.

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وأضاف البيان “كما تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء ‘مناطق خضراء’ آمنة”.

وفي سياق متصل، أعلن مدير المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي خليفة العبيدي في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش الليبي دخلت فعلاً منطقة وادي عتبة بشكل سلمي وسط ترحيب أهالي المنطقة بقوات الجيش الليبي، حيث باشرت وحدات لقوات الجيش الليبي في عملية تأمين تلك المنطقة.