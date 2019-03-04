صنع الله يعلن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة ويكشف موعد إستئناف الإنتاج

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه، والتي قالت بأنها تسببت في خسائر في

الانتاج قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي.

وفي بيان تلقت المرصد نسخة منه ، قالت المؤسسة أن شركة أكاكوس المشغلة للحقل تلقت تأكيدا خطيّا من قبل العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية المعين من القيادة العامة، مفاده أنّه قد تمّ إبعاد كلّ الأفراد الصادر في حقّهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل وأنّه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبداً.

وكشفت المؤسسة عن إطلاعها باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء ‘مناطق خضراء’ آمنة.‎

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قائلا: “لقد تلقّت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدا يفيد بإعادة استتباب الأمن في الحقل ، ولقد تمّ التحقق من ذلك من قبل فريق التفتيش الخاصّ بنا، وبالتالي أصبح من الممكن للعاملين مزاولة عملهم ” .

وأضاف : ” إن دلّت هذه الحوادث المكلفة على شيء فهي تدلّ على ضرورة إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة وضمان عدم تعرّضها لأي ابتزازات أو غارات مسلحة. ”

‎كما شددت المؤسسة في بيانها على أهمية النقل الجوّي والامدادات الجوية في الحقل، خصوصا في حالات الإخلاء الطبّي؛ داعية إلى إلغاء الحظر الجوّي عن حقولها الجنوبيّة.

وتابع قائلا :” أبدا لا يمكن السماح مجدّدا لأي مجموعة مسلّحة بتهديد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط واستخدام البلاد كوسيلة للابتزاز. كما يجب توفير بيئة عمل آمنة لضمان استمرار تدفّق النفط، بما يصبّ في مصلحة كافة الشعب الليبي”.

‎ومن المتوقّع أن يتم استئناف عمليات الانتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة القادمة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة ، كما تم وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبّدة في الانتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق الذي وقع الفترة الماضية قبل سيطرة الجيش، والتي قُدّرت بحوالي 20000 برميل يوميا ً وفقاً لنص البيان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية