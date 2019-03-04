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البعثة الأممية ترحب برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت البعثة الأممية للدعم في ⁧‫ليبيا‬⁩ إنها ترحّب “بقرار المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة والعودة الفورية للانتاج وتدعو لتحصين المنشآت الوطنية وتأمين بيئة آمنة للعاملين فيها لما فيه خير الشعب الليبي وحماية لمصدر قوته”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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