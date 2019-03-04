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معالجة مشكلة نقص الوقود في الكفرة‎

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المكتب الاعلامي لمنطقة الكفرة العسكرية ان اجتماعا ضم اللواء ابوالقاسم الابعج ورئيس مجلس ادارة شركة الراحلة للخدمات النفطية وعميد بلدية الكفرة ومنسق الشؤون الاجتماعية وبعض ضباط المنطقة العسكرية خصص لوضع الحلول المناسبة ومعالجة مشكلة نقص الوقود بالكفرة. واضاف بان الاجتماع اسفر عنه اتخاذ بعض الاجراءات التي ستسهم في حل المشكلة من بينها فتح المحطات طيلة الاربع وعشرين ساعة وتزويد الكفرة بكميات كافية من الوقود .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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