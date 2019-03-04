خمسة جرحى مدنيين جراء الرماية العشوائية في بنغازي خلال فبراير

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، أن المستشفى استقبل خمسة جرحى مدنيين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن المستشفى لم يتسلم أية وفيات خلال شهر فبراير، لكنه استقبل كلًا من: هبة خليفة بركة (22 عامًا)، والزبير محمد الساحلي (28 عامًا)، وفرج مفتاح فرج الجحاوي (17 عامًا)، ومنتصر منصور المبروك (7 أعوام)، وعبدالسلام فرج العريبي (30 عامًا)، أصيبوا بأعيرة نارية في مناطق متفرقة في بنغازي..

وأوضحت البرغثي، أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وتعاني مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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