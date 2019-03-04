توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الثلاثاء 5 مارس في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس ان تشهد اجواء مناطق الشمال الغربي اجواء ربيعية وتبقى الاجواء مائلة للبرودة في مناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الثلاثاء 5 مارس 2019:

ويخيم على طقس مناطق الشمال الغربي اجواء ربيعية بامتياز تسود هذه المناطق مع سماء صافية ورياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية هادئه درجات الحرارة القصوي حيث ترتفع قليلا مقارنة بهذا اليوم بحيث تتراوح مابين 20 إلى 23 درجة ولاتتجاوز 19 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

ويسيطر على طقس مناطق الخليج والشمال الشرقي اجواء مستقرة نسبيا وتبقي مائلة للبرودة قليلا على مناطق الشمال الشرقي مع سماء قليلة السحب ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 17 إلى 20 درجة ولاتتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء ربيعية دافئة تميز اغلب هذه المناطق خاصة الغربية مع سماء صافية ورياح هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين 20 إلى 27 درجة.

فيما سيكون البحر على الساحل الغربي والخليج هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 إلى 0.75 متر.

فيما سيكون البحر على الساحل الشرقي خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على اقص الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 إلى 1.25 متر. والله اعلم.

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