وكيل «داخلية الوفاق» يقوم بزيارة لكلية ضباط الشرطة

قام وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، صباح اليوم الإثنين، بجولة تفقدية داخل كلية ضباط الشرطة, حيث التقى خلالها بمدير الكلية عميد يحيي طابونة، ومدراء الأقسام بالكلية وعدد من أعضاء الشرطة.

حيث اطلع الوكيل، خلال الزيارة على الطلبة المتدربين, مستمعاً إلى شروح وافية من قبل المدربين والمشرفين على التدريبات التي يتلقاها الطلبة داخل الكلية.

كما قام الوكيل بجولة داخل المبيت والفصول الدراسية والمكتبة داخل الكلية, حيث قام بتسجيل زيارته مثمناً فيها الجهود التي يبذلها مدير وأعضاء الكلية وكل العاملين بها.

الجدير بالذكر، بأن هذه هي الدفعة 36 للطلبة المتدربين من مختلف مديريات الأمن بالمناطق، يتلقون خلال العامين القادمين محاضرات في المجالات الأمنية والقانونية المختلفة بالإضافة إلى التدريب العملي.

