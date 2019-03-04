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مركزي البيضاء: الكبير يتدخل بشكل “سافر” بالمصرف الخارجي

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصرف ليبيا المركزي في البيضاء إن رغبة مُحافظ “المركزي” في طرابلس الصديق الكبير والذي وصفه بـ”المحافظ المقال”، في عقد جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي، يعتبر “تدخلا سافرا” في شؤون المصرف.

وعد المصرف في البيضاء محاوله تغيير إدارته وأهدافه التي تعتبر مسؤولية المالك عنها الممثل في مجلس إدارة المصرف، إخلالا كبيرا وواسعا بالصلاحيات القانونية.

وحمّل المصرف الصديق الكبير كل ما يترتب على هذا القرار من آثار سلبية منذ إصدار قرار تشكيل لجنة إدارة مؤقتة عملت على إعادة الهيكلة دون أسس أو أسباب جوهرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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