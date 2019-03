«الجلاء للجراحة والحوادث»: 5 جرحى مدنيين جراء الرماية العشوائية في بنغازي

المتوسط:

أفادت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، بأنَّ المستشفى استقبل خمسة جرحى مدنيين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت البرغثي، اليوم الإثنين، إن المستشفى لم يتسلم أي وفيات خلال شهر فبراير، لكنه استقبل كلًا من: هبة خليفة بركة (22 عامًا)، والزبير محمد الساحلي (28 عامًا)، وفرج مفتاح فرج الجحاوي (17 عامًا)، ومنتصر منصور المبروك (7 أعوام)، وعبدالسلام فرج العريبي (30 عامًا)، أصيبوا بأعيرة نارية في مناطق متفرقة في بنغازي..

وأشارت البرغثي، إلى أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

