بعد استتباب الأمن.. إعادة افتتاح الطرق المقفلة في الكفرة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت منطقة الكفرة العسكريّة، اليوم الإثنين، افتتاح طريق الأمن الشّعبي، وطريق الجزيرة الخضراء، وصولا إلى جزيرة قدر في الجوف الغربي .

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وجاء ذلك عقب الاتفاق الذي عقده آمر منطقة الكفرة العسكرية لواء “بالقاسم لابعج” مع أعيان مكون التبو،على افتتاح جزيرة قدرفي، تحت إشراف آمر المنطقة وحماية الأجهزة الأمنية.

وهنأت منطقة الكفرة العسكرية، سكان المدينة، بافتتاح تلك الطرق، ودعتهم إلى المحافظة على الأمن ونبذ الخلافات.

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