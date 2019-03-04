امساعد تتزيّن بمهرجانها الثقافي الأول

أقامت بلدية امساعد مهرجانها الثقافي الأول، تحت شعار “عراقة التاريخ وعبق الجغرافيا”، الذي استضافه نادي الأندلس، ومن المقرر أن يستمر من الثالث وحتى الخامس من مارس.

ويُعد “ركن الطير الحر” واحدا من أهم أركان المهرجان، في المنطقة التي تشتهر أصلا بصيد الطيور، التي تصل أسعارها إلى آلاف الدنانير للطير الواحد.

وشارك في المهرجان طلاب المدارس بعرض إبداعاتهم ولوحاتهم، وعدد من المقتنيات الشعبية والتراثية للتعريف بها.

هي نافذة ثقافية جديدة تفتح في ربوع البلاد، تعكس اهتمام الكثيرين بتطوير الثقافة ودعم الفنون والإبداع، إن وجدت الفرصة والإمكانيات.

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