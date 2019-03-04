في مداهمة لمصنع خمور في بنغازي…ضبط 60 ألف لتر من الخمر

أخبار ليبيا24

أكّدت الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات بنغازي، أنّها داهمت مصنع لصناعة الخمورالمحليّة “قرَابَّة” في منزل في منطقة بوعطني.

وأوضحت الإدارة، أنه بعد ورود معلومات موثوقة بأنّ هناك شخص ليبيّ الجنسية، يمتلك منزل في منطقة بوعطني، ويقوم بتصنيع المواد المسكرة (نوع خمرة) ويعمل معه في المصنع اثنان من الجنسية الأفريقية.

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وأشارت الإدارة إلى أنه تم التحري وجمع المعلومات عنهم، وتم التأكد من صحة المعلومات، وتم إخطار النيابة العامة وتكليف عضو النيابة العامة بحضور المداهمة.

وأضافت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي، أنّ الكميّة المضبوطة بلغت حوالي (60,000) ألف لتر من الخمور صنع محلي نوع “قرابة”، داخل المصنع وكذلك ضبطت المواد والمعدات التي استخدمت في تصنيع الخمرة.

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