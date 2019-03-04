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«الوطنية للنفط»: خسائر إغلاق حقل الشرارة النفطي تُقدر بـ 1,8 مليار دولار

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنَّ خسائر إغلاق حقل الشرارة النفطي خلال الفترة الماضية قدرت بـ1.8 مليار دولار، بواقع فقدان حوالي 20 ألف برميل يوميًا.

وكانت المؤسسة الوطنية النفط أعلنت في السابق رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه منذ ديسمبر الماضي.

‎ولفتت المؤسسة إلى أنه «يتم استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة».

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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