المتوسط:

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنَّ خسائر إغلاق حقل الشرارة النفطي خلال الفترة الماضية قدرت بـ1.8 مليار دولار، بواقع فقدان حوالي 20 ألف برميل يوميًا.

وكانت المؤسسة الوطنية النفط أعلنت في السابق رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه منذ ديسمبر الماضي.

‎ولفتت المؤسسة إلى أنه «يتم استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة».

The post «الوطنية للنفط»: خسائر إغلاق حقل الشرارة النفطي تُقدر بـ 1,8 مليار دولار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية