نائبة «سلامة»: وكالات الأمم المتحدة ستعزز تواجدها في الجنوب لدعم القطاع الصحي

أفادت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، بأنَّ الزيارة التي قام بها فريق من وكالات الأمم المتحدة إلى مدينة سبها، صباح اليوم الإثنين، استهدفت مقابلة الإدارة المحلية في المدينة والمنطقة الجنوبية.

وأضافت ريبيرو، أن وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا ستواصل العمل مع الإدارة المحلية وستعزز حضورها في سبها والمنطقة الجنوبية لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبيئة»، مشيرة إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستعمل أيضًا بالتعاون مع الإدارات المحلية في الجنوب للتغلب على بعض الأزمات التي تواجه القطاعات العامة والبنى التحتية في تلك المناطق «مثل الصرف الصحي وقضايا أخرى متعلقة بالأمن الغذائي».

