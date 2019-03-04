بعد اعتماد الميزانية ووزراء جدد ..  حضور كبير لنواب المنطقة الغربية وتراشق بالكراسي داخل البرلمان

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشبت مشادة كلامية قبل عقد جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين اعتراضًا على قرارات أصدرها المجلس الأسبوع الماضي لم تمكن النواب من عقد جلستهم .

وقال أحد النواب بالمجلس إن أشياء مريبة وقعت اليوم داخل قبة البرلمان، وهي سبب حدوث مشادة كلامية ووصل إلى التراشق بالكراسي في ظاهرة غير مسبوقة.

وأوضح النائب – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن هذه المشادة والمشاجرة وقعت، بعد حضور العشرات من النواب المقاطعين لجلسة اليوم، لافتًا إلى أن بعضهم لم يدخل قاعة البرلمان منذ عام .

وأبدي النائب استغرابه من حضورهم المفاجأ اليوم، والذي وضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الحضور المريب .

وتسأل النائب عن هذا الحضور الكبير لهؤلاء النواب المقاطعين، هل هو بسبب التصويت على الميزانية خلال الجلسة الماضية، وتمكين الوزراء الجدد في الحكومة المؤقتة .

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وكشف أن الحضور المكثف اليوم كان لنواب المنطقة الغربية المقاطعين وهم سبب وقوع المشادة الكلامية والعراك بين الأعضاء، لافتًا إلى أن الشكوك تحوم حول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ربما يكون هو من دفعهم بالحضور، خاصة بعد إقرار ميزانية هذا العام .

وأكد النائب أن إقرار الميزانية كان بند مهم وخاصة للمنطقة الشرقية، وهو مادفع النواب المقاطعين لعرقلة هذا البند، مشيرًا إلى أن ماحدث اليوم هو من أجل المصالح الشخصية .

ونفي المصدر نفسه الأخبار المتداولة بخصوص إصابة النائب الأول فوزي النويري، مؤكدًا أنه لم يكن من ضمن الحاضرين، وأن الجلسة كانت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والنائب الثاني احميد حومة .

وعبر النائب أن ما وقع اليوم يعتبر حدث مؤسف، مرجحًا أن حضور نواب المنطقة الغربية ورائه سر خطير، وكان المفترض بهم حضور الجلسات بشكل مستمر، وليس عند إقرار مجلس النواب الميزانية .

ولفت المصدر نفسه أنه عند وقوع المشكلة خرج رئيس مجلس النواب ونائبه الثاني من القاعة، إضافة إلى الوزراء الجدد الذين حضروا لأداء اليمن القانوني، لافتًا إلى أنه من المرجح أنهم سيؤدون اليمين بمكتب رئيس مجلس النواب .

يشار إلى أن مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي تعيينات وزارية جديدة بالحكومة المؤقتة، واعتمد الميزانية العامة للدولة لعام 2019، بالإضافة إلى ميزانية طوارئ لبلدة تاورغاء بقيمة 600 مليون دينار.

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