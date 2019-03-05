صيانة في وادي الغراب

تقرير|218

بادرت مجموعة من المواطنين في الزنتان،بمجهوداتهم الذاتية وآلياتهم، متطوعين نحو وادي الغراب لإصلاح الانجراف -إثر السيول وغزارة الأمطار – قبل سقوط الطريق التي تشكل شريان الحركة الرئيسي بين مدن الجبل الغربي.

يذكر أن كميات الأمطار التي سُجِلت في الزنتان تجاوزت الـ 100ملم في كل مرة وسط بنية تحتية متهالكة، فبعد وادي الأثل بضحاياه في كل عام هاهي الطريق الرئيسية (وادي الغراب) – الرابطة مدن الجبل من غريان إلي نالوت مروراً بالأصابعة والزنتان وغيرها من مدن- تنهار أجزاء منها جراء حفر السيول تحتها.

يشار إلى أن أضرار الانجرافات تسبب أيضاً في خروج كوابل الألياف البصرية التي تغدي أقسام الأحوال المدنية وأقسام الجوازات والجنسية والجامعات وشركات الاتصالات وتوشك أن تقطعها.

ويحدث كل هذا -كما يرى المشاركون في الحملة ووجهاء المنطقة- وسط غياب الدولة حتي على مستوى حصر الأضرار، فمابالك بإصلاح الطريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية