اجتماع أول لجامعة الزنتان

متابعة|218

شهدت كلية المحاسبة في مدينة الرجبان عقد الاجتماع الدوري الأول للعام الدراسي الحالي لمجلس جامعة الزنتان .

حضر الاجتماع رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة، وعمداء الكليات التابعة للجامعة.

تناول الاجتماع جملة من المواضيع ذات العلاقة بسير العملية التعليمية منها تدشين الموقع الرسمي للجامعة الذي من خلاله سيكون التعامل مع مختلف الجامعات المحلية والدولية.

وبحث الاجتماع أيضاً آلية سد العجز في أعضاء هيئة التدريس بعد موافقة وزارة التعليم على التعاقد مع أعضاء جدد حسب احتياجات الكليات حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة للعمل على التعاقد وفقاً للشروط والمعايير المخصصة لذلك.

واستعرض الاجتماع التقرير العام لمكتب التفتيش والمتابعة بالجامعة الصادر خلال يناير الماضي والذي تضمن العديد من الملاحظات ، حيث أكد الحضور على ضرورة مواصلة مكتب التفتيش في متابعة العملية التعليمية داخل كافة الكليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية