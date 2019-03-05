ليبيا على موعد مع موجة غلاء جديدة في هذه السلع

توقع متابعون أن تشهد أسعار بعض السلع والبضائع ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة مع تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد بالسماح للأجانب اصطحاب السلع والبضائع عند مغادرتهم ليبيا بعد 24 ساعة من دخولهم.

وبحسب قناة 218 فإن السلع المتوقع ارتفاعها متأثرة بالقرار شاشات التلفزيون والهواتف النقالة بالإضافة إلى الغسالات والمكيفات، نظرا لفارق السعر بين ليبيا ودول الجوار خاصة دولتي تونس ومصر.

ووفقا لقناة 218 فقد أكد مدير مكتب جمرك منفذ رأس اجدير العميد منجي سوندي في تصريحات سابقة أن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة لم يُفعّل بعد في انتظار استكمال بعض الإجراءات.

أما عن إيجابيات القرار، فمن المنتظر أن يشهد السوق المحلي نشاطا في حركة المبيعات إلا أن التخوفات ما زالت قائمة وسط عدم وضع قوانين واضحة للتحصيل الضريبي والجمركي على السلع وهو ما أكده السوندي حيث لفت إلى أن الإجراءات ما زالت قيد الإجراء لضمان تنفيذ القرار بالشكل الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.

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