اخبار ليبيا الان

أمسية ترفهية لأطفال غدامس

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

نظمت جمعية أطفال غدامس بالتعاون مع منتدى ثقافة الطفل بالمركز الثقافي أمسية ترفهية ثقافية لأطفال المدينة في ختام المنتدى الذي جمع بين التعلم والترفيه .

استهدف المنتدى  أكثر من 70 طفلةً وطفلاً أطلقوا العنان لحواسهم ومداركهم بعدة مجالات أبرزها قراءة القصص والرسم و التلوين وألعاب الفكر والشطرنج وتعليم مباديء الكمبيوتر.

وأشرف على تعليم الأطفال مجموعة من الأساتذة  المتخصصين الذين تطوعوا من أجل إدخال الفرحة والبسمة في قلوب الأطفال وإكسابهم بعض المعارف والمهارات.

وحسب القيمين على المنتدى والأمسية الختامية فإن البادرة تأتي منهم إيماناً بأهمية الأنشطة الخاصة بالطفولة ووعياً بدور جمعية أطفال غدامس الفَّعال في خلق أجيال قادرة على الابتكار و مواكبة التطور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك