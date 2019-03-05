أمسية ترفهية لأطفال غدامس

تقرير|218

نظمت جمعية أطفال غدامس بالتعاون مع منتدى ثقافة الطفل بالمركز الثقافي أمسية ترفهية ثقافية لأطفال المدينة في ختام المنتدى الذي جمع بين التعلم والترفيه .

استهدف المنتدى أكثر من 70 طفلةً وطفلاً أطلقوا العنان لحواسهم ومداركهم بعدة مجالات أبرزها قراءة القصص والرسم و التلوين وألعاب الفكر والشطرنج وتعليم مباديء الكمبيوتر.

وأشرف على تعليم الأطفال مجموعة من الأساتذة المتخصصين الذين تطوعوا من أجل إدخال الفرحة والبسمة في قلوب الأطفال وإكسابهم بعض المعارف والمهارات.

وحسب القيمين على المنتدى والأمسية الختامية فإن البادرة تأتي منهم إيماناً بأهمية الأنشطة الخاصة بالطفولة ووعياً بدور جمعية أطفال غدامس الفَّعال في خلق أجيال قادرة على الابتكار و مواكبة التطور.

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