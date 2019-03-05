السويحلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم المسار الديمقراطي الذي يكفل مدنية الدولة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأوضح السويحلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاء ناقش التطورات السياسية، حيث أكد رفضه لمنطق ما وصفه بـ”صفقات تقاسم الغنيمة” في التعامل مع مستقبل الشعب الليبي في لقاء أبوظبي، والذي أعطى كذلك رسالة واضحة بأن استخدام القوة للوصول إلى السلطة أمر مقبول، وهو ما يحاولون تجنبه منذ عام 2014، وفق قوله.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق يقول: