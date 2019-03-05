مصر تحتضن اليوم الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية جوار ليبيا

يعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا، مصر وتونس والجزائر، وذلك من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، من خلال إطلاق حوار ليبي-ليبي على قاعدة الاتفاق السياسي ووفق خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية .

وبحسب الخارجية التونسية فإن الاجتماع هذا سيكون مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر مستجدات الوضع في ليبيا، وتحديد الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، بمواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، وإعادة تنشيط العملية السياسية، بما يساعد على إنهاء المرحلة الانتقالية والاتجاه نحو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية الدائمة للدولة الليبية بما يضمن استقرار ليبيا وأمنها.

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