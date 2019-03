أزمة التضخم الوظيفي على أجندة وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات

المتوسط:

التقت وزير الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات الدكتورة، إیمان بن یونس، يوم أمس الإثنين، مع وزیر الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة الدكتور، أبوبكر المنصوري، ومستشار رئیس المجلس الرئاسي لشؤون الزراعة د. خالد بن محمود.

وتضمن اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الحدیث حول إعادة ھیكلة الوزارة بما یتوافق مع خطة التطویر المؤسسي المطبقة وتفعیل المؤسسات، وذلك من خلال دورھا في تحقیق التنمیة الزراعیة بما یتماشى مع خطط التنمیة المستدامة للزرعة لعام 2030 وفقاً للإطار الاستراتیجي لمنظمة الأغذیة والزراعة (الفاو.)

كما تضمن اللقاء، علاقة الوزارة بالمؤسسات ذات العلاقة، مثل ھیئة الموارد المائیة، وكذلك المؤسسات التابعة للوزارة مثل جھاز استثمار میاه النھر الصناعي.

وناقش الوزیر، التحدیات القائمة التي من أھمھا التضخم الوظیفي، وكیفیة وضع حلول له ، والمشروعات الاستراتیجیة المتوقفة، خاصة وأنه يجب أن يكون للوزارة دور كبیر في تحقیق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.

