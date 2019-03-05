فرج: مجلس النواب لم يتخذ أى خطوات جدية لتنفيد اتفاق إعادة هيلكة السلطة التنفيذية

قال

عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، إن مجلس النواب لم يتخذ أي خطوات نحو تنفيذ

اتفاقه مع الاعلى للدولة حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية برئيس ونائبين.

وأضاف

فرج الاثنين، في تصريحات لوكالة “سبوتنك” الروسية، أن إجراء التعديلات

المتفق عليها مع النواب سابقا تتيح للحكومة الجديدة تهيئة الطريق للاستحقاقات

الانتخابية في حين أن الازدواجية الحالية تصعب من إجراء أي خطوات ضمن خارطة

الطريق.

وأوضح

فرج أن التخوف يتعلق بالوضع الذي ستجرى به الانتخابات حاليا خاصة في ظل عدم توحيد مؤسسات

الدولة؛ لأنه يمكن لأي طرف عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، ويؤثر على نسب

المشاركة فيها، وفق قوله.

يذكر

أن لجنتي الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة أعلنتا في الـ29 أكتوبر من العام الماضي اتفاقهما على تعديل المجلس الرئاسي حيث

يتكون من رئيس ونائبين.

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