قزيط في حوار مع أخبار ليبيا24: اجتماع ابوظبي محاولة لإفتكاك الموقع من أصحاب الشرعية و دخول حفتر لطرابلس أو مصراتة سيخلق معركة مدمرة

أخبار ليبيا24- لقاء خاصّ

قال عضو المجلس الأعلى للدّولة “أبو القاسم محمد حسن قزيط” إنّ أيّ محاولة لقوات الجيش التابعة لمجلس النواب، لدخول طرابلس أو مصراتة عنوة ستقضي على كل ما بقي من الدولة، واصفاً إياها بالمعركة المدمرة للجميع.

وتابع في حوار خاص مع “أخبار ليبيا24” أن زيارته لبنغازي خلال المدة الماضية لاقت ترحيباً من الشارع في المدينة، إلا أنها لم تحظ، إلا بترحيب في نطاق ضيق من المجلس الأعلى للدولة، منوهاً إلى أنه أحيل للتحقيق مرتين اثنين في عهد رئاسة المجلس من قبل “عبدالرحمن السويحلي”

فإلى نص الحوار:

اجتماع ابوظبي هو افتكاك الموقع من أصحاب الشرعية الحقيقة ، كان الأصوب لقاء عقيلة و المشري

كيف تقرأ اجتماع أبوظبي بين “فايز السراج” وخليفة حفتر” مؤخرًا، وهل متفائل بما تم الاتفاق عنه؟

أولاً، كان من الأصوب التقاء “عقيلة صالح” و”خالد المشري”، وما حدث هو افتكاك الموقع من أصحاب الشرعية الحقيقة، مهما كان الأداء بائساً، وهو أيضاً تنافس محموم على السلطة، وإن كانت الشعارات براقة، فإنه في تقديري ما حصل هو تجميد الوضع على ما هو عليه، بفعل الإرادة الأمريكية، وكل ما أقيم هو مجرد إعلان حسن نوايا سمعناه من قبل، وبرهنت أن النوايا الحسنة، لم تحسم بفعل حسن على الأرض بل الذي حدث هو العكس.

البعض يقول إن اتفاق أبوظبي الذي رعته البعثة الأممية، أطاح باتفاق الصخيرات الذي رعته ذات البعثة أيضا؟

لا أعتقد إعلان أمريكا، وحلفاؤها يظهر تمسكّها باتفاق الصخيرات، وإن لم ترد الإشارة له نصاً، ولكي نقول أن الذي حدث في أبوظبي تجاوز الصخيرات، يجب أن نعرف ما الذي حدث بالضبط، مع الحاجة إلى تطوير اتفاق الصخيرات أو البحث عن بديل له، لكن هذا ليس بالأمر السهل، وأعتقد أنه لا يوجد دعم دولي خاصة أمريكي، وهو الأهم لتجاوز الصخيرات حتى الآن.

بلقاسم حفتر كان في منتهى اللطف وكرم الخلق معنا

زرت بنغازي خلال المدة الماضية، كيف جاءت الزيارة، وهل حظت بترحيب من قبل المجلس الأعلى للدولة باعتبارك عضوا فيه؟

زيارة بنغازي كانت إيجابية للغاية، وكان تنسيقهامن قبل نجل القائد العام للقوات المسلحة “بلقاسم حفتر”، والحقيقة الرجل كان في منتهى اللطف وكرم الخلق معنا، فالناس رحبت بنا جدًا، والناس كانت تتكلم عن طرابلس ومصراتة بمودة ظاهرة، بصراحة الناس في الشارع، كانوا أكثر تعقلاً ووطنية من كثير من السياسيين، والزيارة لم تحظ، بأي ترحيب إلا في نطاق ضيق داخل مجلس الدولة، وكانت أغلب الانتقادات من أعضاء مجلس الدولة عن مدينة بنغازي، أنا شخصيا تمت إحالتي على التحقيق مرتين في عهد “عبدالرحمن السويحلي” لقيامي بنشاطات مشابهة، و بصراحة “خالد المشري” كان أكثر رأفة.

لو صوت مجلس الدولة علي محمد الشكري سوف يكسب مشروعية جديدة و يسترجع بعض الأوراق التي فلتت من يده، وذهبت لحفتر والسراج

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هناك أنباء عن عزم المجلس الأعلى للدولة، التصويت على “محمد الشكري” محافظا للمصرف المركزي خلفا “للصديق الكبير”، هل ترى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح؟

تحرك حفتر للجنوب واجب وطني إذا كانت بعيدة عن الاستغلال السياسي

بصراحة ليس لي علم بهذا التّحرك، لكن أعتقد أن مجلس الدولة لو فعل ذلك سوف يكسب مشروعية جديدة، و يسترجع بعض الأوراق التي فلتت من يده، وذهبت لحفتر والسراج، وأعتقد إن استطاع مجلس الدولة والنواب، تمرير “الشكري” وباقي المناصب السيادية، سوف يسترجع كل منهم دوره ونفوذه السياسي.

عضو الحوار الأسبق ووزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” قال إنّ تحركات حفتر في جنوب ليبيا هي واجب وطني، فهل تراها كذلك؟

هو واجب وطني، إذا كانت بعيدة عن الاستغلال السياسي، لكن لقاء أبوظبي يؤكّد أنها ليست بريئة من هذه الشبهة، والكلام عن دخول الجيش إلى طرابلس يعزز المخاوف من استيلاء الجيش على السلطة.

لست متأكد من تحرك قوات لاسترجاع الجفرة، لأن الناس سئمت القتال لأجندات سياسية

راجت أنباء عن عزم قوات عسكرية و مساندة تابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق الوطني التحرك باتجاه الجفرة، لاسترجاعها من قوات حفتر، ما مدى صحة هذه الأنباء وهل تؤيدها في حال صحتها؟

لست متأكد من تحرك قوات لاسترجاع الجفرة، رغم صدور أوامر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لأن الناس سئمت القتال لأجندات سياسية، لكن هذا التحرك سيكون مؤكد، حال تعرضت العاصمة لمحاولة اقتحام، ومحاولة إسقاط الحكومة التوافقية.

كنتَ على رأس وفد مصراتة لإعادة العلاقات بينها وبين المنطقة الشرقية، تلتها زيارة لأعيان مصراتة، لكن العلاقات غلب عليها الجمود، فما السبب برأيك، وهل ننتظر عودتها قريبا؟

نجحنا في تخفيف الاحتقان، والعلاقة بين الناس الآن مُرضية وطبيعية، لكن ترسيم العلاقة الطبيعية،هو رهن إرادة القوى السياسية التي تستفيد سياسياً من حالة العداء وشيطنة الخصم.

دخول الجيش الوطني التابع لمجلس النواب إلي طرابلس ومصراتة عنوة ، مغامرة ستدمر كل ما بقي من الدولة ، و معركة كبيرة و مدمرة للجميع.

هل تتوقع دخول قوات حفتر إلى مصراتة و طرابلس، كيف سيكون المشهد في تصورك ؟

أعتقد أن هناك ترحيب واسع بالجيش الموحد، تحت قيادة سياسية في كل من طرابلس ومصراتة، لكن إن كنت تقصد الجيش الوطني التابع لمجلس النواب يدخل طرابلس ومصراتة عنوة، فأعتقد هذه بعيدة الاحتمال، وهي مغامرة ستدمر كل ما بقي من الدولة، وستكون معركة كبيرة ومدمرة للجميع.

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