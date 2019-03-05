المسماري ينفي خبر وجود 300 روسي في بنغازي

نفى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، صحة مانشرته صحيفتا التايمز والتيلغراف البريطانية عن وجود من وصفتهم بـ300 مرتزق روسي في بنغازي .

وقال المسماري في حديث لـصحيفة المرصد الليبية أمس، إن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها هاتان الصحيفتان هذا النوع من المزاعم دون أي دليل على ما تدعيه نقلا عن مصادر مجهولة .

هذا وأبدى المسماري رفضه الزج باسم الجيش الليبي لخدمة أجندات مفضوحة، حسب قوله، موضحا أنه كلما كان هناك تقدم ومنجزات جديدة للجيش الليبي على الأرض، زادت حدة هذه الشائعات والتقارير المنقولة عن مصادر مجهولة.

هذا وأكد المسماري أن الجيش لا يزال يبني قدراته منفردا في ظل حظر التسليح الجائر المفروض عليه منذ سنوات .

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