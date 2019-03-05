وزراء داخلية وعدل الوفاق يشاركان باجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب

ليبيا – شارك وزير الداخلية المفوض وزير العدل بحكومة الوفاق أمس الإثنين في الإجتماع الثاني المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة بالعاصمة التونسية.

الإجتماع تضمن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية إقرار بعض البنود الخاصة بالعمل العربي المشترك وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية وتفعيل الإستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.

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وعلى هامش الإجتماع إستقبل رئيس جمهورية تونس الباجي قايد السبسي وزراء الداخلية والعدل العرب ببيت الضيافة التونسي.

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