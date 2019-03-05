السويحلي يرفض لقاء أبوظبي ويصفه بصفقة لتقاسم الغنيمة

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ، عبد الرحمن السويحلي، رفضه لما وصفه بمنطق صفقات تقاسم الغنيمة، في التعامل مع مستقبل الشعب الليبي في لقاء أبوظبي.

وقال السويحلي خلال لقاء له مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، إن لقاء أبوظبي أعطى رسالة واضحة، بأن استخدام القوة للوصول إلى السلطة أمر مقبول، وهو ما نحاول تجنبه منذ عام 2014م.

وحذّر السويحلي ، من أنّ التغاضي عن استمرار حفتر في استخدام العنف، لتحقيق أهداف سياسية، سيولد تصعيدًا مضادا لا تحمد عواقبه.

وأوضح السويحلي أنه دعا المجتمع الدولي، إلى دعم المسار الديمقراطي، الذي يكفل مدنية الدولة، وحثّه على دعم إجراء انتخابات برلمانية خلال أشهر، مع استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال.

وكان المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، الجمعة الماضية، قد كشف عن تفاصيل ما اتفق عليه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الشح إن ما جرى تداوله في الإمارات هو ” إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع”.

وأضاف المستشار السياسي السابق، أن السراج اتصل بأحد المقربين منه وأبلغه، أن المقترح الذي لم يتفق عليه بشكل نهائي نص على “تشكيل مجلس أمن قومي، تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الجديد “ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع”.

وشرح الشح، أن الاتفاق المبدئي الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نص أيضا على ” إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة”.

وأكد الشح أن الاتفاق المبدئي أيضا تضمن ” إخراج هذا السيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شكلي وصوري، بسبب أن اتفاق الصخيرات السياسي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات”.

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