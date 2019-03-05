وزير شؤون المهجرين ورئيس محلي تاورغاء يبحثان تسهيل الخدمات العامة في المدينة

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلالة، ورئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، التحديات والصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة في المدينة، لتنفيذ أعمال التهيئة وفتح المسارات، وإزالة مخلفات البناء بتاورغاء.

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أمس الإثنين، إلى ضرورة توفير الدعم لشركة النظافة تاورغاء، بالآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وأشاد جلاله بجهود وزارة الحكم المحلي، وشركة الخدمات العامة بمدينة مصراته، في القيام بأعمال الإزالة والنظافة العامة بمدينة تاورغاء.

وأكد وزير الدولة لشؤون المهاجرين على ضرورة تسهيل عملية الحصول على المعدات، للمضي قدما في أعمال التهيئة، تمهيدا لتفعيل الخدمات القطاعية بالمدينة.

وحضر اللقاء متابع شركات الخدمات العامة بوزارة الحكم المحلي محمد عصر، ورئيس مجلس إدارة شركة النظافة العامة بمدينة مصراته هيثم بعيو، ومقرر لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة.

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