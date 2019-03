«موسى فرج»: جهود المبعوث الأممي تهدف لإجراء الانتخابات

المتوسط:

قال عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة تعديل الدستور، موسى فرج، إنَّ مجلس النواب لم يتخذ أي خطوات نحو تنفيذ اتفاق إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وأضاف فرج، أنَّ إجراء التعديلات المتفق عليها، سيسهم في تهيئة الطريق أمام الاستحقاقات المتبقية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، في حين أن الازدواجية الراهنة ستصعب من إجراء أية خطوات ضمن خارطة الطريق.

وشدد فرج، على أن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، غسان سلامة، تهدف إلى إجراء الانتخابات، وأنها جهود مشكورة.

