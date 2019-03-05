(شاهد الصور) المباحث تعثر على مخزن به أوراق تخص الأحوال المدنية في بنغازي

بنغازي-العنوان

عثرت مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي ليل الإثنين، على مخزن تابع لمصلحة الأحوال المدنية، في منطقة بودزيرة.

وبحسب مكتب الإعلام أوضح مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، المقدم أسامة الدرسي، إنه بعد ورود معلومات عن مخزن يتردد عليه بعض موظفي المصلحة دون علمنا به، تم التوجه للمخزن ووجدناه ممتلئًا بأثاث ومواد قرطاسية تابعه للمصلحة.

وأكد مدير الفرع أنه ستتم إحالة كل متورط في التستر والعبث بالمخزن للتحقيق، مضيفًا أن هذه الأوراق تخص الدولة الليبية وعمل المصلحة اليومي، مشيرًا إلى أن إدارة الفرع في أشد الحاجة إليه لتقديم الخدمات للمواطن.

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