مراقبون: إقالة الطويل دليل جديد على تخبط الرئاسي

تسببت التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اللواء عبد الرحمن الطويل في إبعاده خارج الخدمة العسكرية.

فبعد أن أعلن الطويل رفضه قرار إقالته من منصبه الذي عده باطلا كونه جاء فرديا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رد عليه الأخير بقرار من جزئين متسلسلين يقضي بإنهاء خدمة الطويل وإنزال رتبته إلى عميد ركن، وهو ما بيّن بحسب مراقبين حالة التخبط التي يعيشها الرئاسي خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد شروع الجيش الوطني في عمليته العسكرية لتحرير الجنوب.

هذا واستفزت التصريحات التي أدلى بها الطويل مؤخرا بشأن استعداده لعقد لقاء مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على ما يبدو، وجعلت رئيسه فائز السراج يُعجل بإقصاء الطويل.

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