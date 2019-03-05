اخبار ليبيا الان

مراقبون: إقالة الطويل دليل جديد على تخبط الرئاسي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اللواء عبد الرحمن الطويل في إبعاده خارج الخدمة العسكرية.

فبعد أن أعلن الطويل رفضه قرار إقالته من منصبه الذي عده باطلا كونه جاء فرديا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رد عليه الأخير بقرار من جزئين متسلسلين يقضي بإنهاء خدمة الطويل وإنزال رتبته إلى عميد ركن، وهو ما بيّن بحسب مراقبين حالة التخبط التي يعيشها الرئاسي خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد شروع الجيش الوطني في عمليته العسكرية لتحرير الجنوب.

هذا واستفزت التصريحات التي أدلى بها الطويل مؤخرا بشأن استعداده لعقد لقاء مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على ما يبدو، وجعلت رئيسه فائز السراج يُعجل بإقصاء الطويل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك