وزارة الصحة تسحب عقار سيدوفان من القطاعين العام والخاص

أصدر مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ” خالد مهرج عيسى” تعميمًا يقضي بضرورة سحب عقار (Sedofan Syrup) من القطاعين العام والخاص.

هذا وقد أوضح مدير إدارة الصيدلة في تعميمه تلقت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد طالبت بسحب العقار من الأسواق العالمية وتعليق تسجيله؛ لأمر يتعلق بنسبة المادة الفعالة (Triprolidine hydrochloride) حيث أنها أقل من المواصفات المعتمدة.

هذا ونبهت وزارة الصحة جميع مستخدمي الدواء بالتوقف عن استخدامه وضرورة مراجعة الطبيب لوصف دواء بديل ، كما يجب على جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورد لسحبه من القطاعين العام والخاص.

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