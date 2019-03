المتوسط:

عقد الاجتماع الأول لفرع هيئة الرقابة الادارية وادي الشاطئ بحضور مدير الفرع ومدراء الإدارات الفنية والإدارية.

وناقش المجتمعون، بنود الاجتماع المتمثلة في متابعة خطة عمل الهيئة وآلية إعداد التقرير الربع السنوي الأول ومتابعة موضوع علاوة الحصة للمعلمين.

وتطرق المجتمعون إلى ضرورة متابعة ظاهرة التسيب الإداري وإعداد مقترح بشأن تدريب الموظفين الجدد بالفرع.

