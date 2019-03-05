اللواء الحاسي: المشير حفتر بصدد إعلان تحرير الجنوب بالكامل خلال الأيام المقبلة

ليبيا – قال قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش اللواء ركن عبد السلام الحاسي إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بصدد إعلان تحرير منطقة الجنوب بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

اللواء الحاسي أبلغ صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية بأن قوات الجيش باتت تسيطر على كامل المنطقة الجنوبية ، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر من مقر الجيش في الرجمة خارج مدينة بنغازي ،قائلاً:”لدينا ترتيبات تستغرق أياماً بعدها ستعلن القيادة العامة للجيش إعلان تحرير الجنوب”.

وأوضح الحاسي أن عملية التحرير أشرفت على الانتهاء وأن ترحيباً تاماً استقبلت به قوات الجيش من السكان المحليين والأهالي ،لافتاً إلى أنه لم تحدث معارك كبيرة.

وعدّ اللواء الحاسي أن المزاعم بشأن وجود انتهاكات من قوات الجيش خلال عملية تحرير الجنوب لا تستحق الرد أو التعليق عليها.

قائد غرفة عمليات الكرامة رأى أن الكرة الآن في ملعب المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إعادة فتح حقول النفط الموجودة في المنطقة الجنوبية.

اللواء الحاسي أضاف:”وصلت قواتنا إلى غات والعوينات وتمت مداهمة بعض الإرهابيين من تنظيم القاعدة في منطقة العوينات والجيش وصل إلى المنافذ الحدودية والكل متعاون مع القوات المسلحة التي تقوم بدوريات الآن على الحدود لمكافحة الإرهاب من داخل حدود ليبيا وعلاقتنا جيدة مع كل جيراننا في الجنوب وهم يقفون على حدودهم لمنع أي عمليات تسلل.

ولفت قائد غرفة عمليات الكرامة إلى أن قوات الجيش منذ اليوم الأول لدخولها مدينة سبها كبرى مدن الجنوب تقوم بتسليم مسؤولية الأمن إلى السلطات المحلية الأمر الذي تم في كل المدن التي دخلتها قوات الجيش العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية