قوة حماية سرت تستدعي 100 سيارة مسلحة لدعمها في تأمين الأودية المتاخمة للمدينة

ليبيا – أعلنت قوة حماية سرت اليوم الثلاثاء عن إقامتها دوريات روتينية تمشيطية شرق وجنوب وغرب المدينة والأودية المتاخمة لها من” أبوقرين،جارف ،وادي زمزم ووادي بي والحنيوة”.

قوة حماية سرت أوضحت عبر مكتبها الإعلامي على أنه بالرغم من إنعدام الإمكانيات وعدم توفر الدعم اللازم وعدم صرف المرتبات لأكثر من 14 شهراً إلا أنها ستقوم بواجباتها المكلفة بها من تأمين المدينة وضواحيها منعا لأي اختراق.

وأكد المتحدث باسم قوة حماية سرت طه حديد في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أن قوة مكافحة الإرهاب أرسلت 50 سيارة مسلحة إليهم فيما استدعت قوة حماية سرت 50 سيارة أخرى من قوتها الاحتياطية لدعمها في مهامها الموكلة إليها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية