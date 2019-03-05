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الطاهر يبحث مع ويليامز إجراء الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق ميلاد الطاهر بنائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وأشار بيان مقتضب صدر عن البعثة الأممية إلى أن اللقاء شهد بحث آخر التطورات على كافة الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

واطلع الطاهر “ويليمامز” على سير الاستعدادات لإجراء عملية الانتخابات البلدية القادمة ومسار اللا مركزية ضمن الإطار الأوسع للتطورات السياسية في البلاد.

هذا وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الوطني توسيع السيطرة الإدارية لمجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه من خلال تحرير كامل المنطقة الجنوبية من سيطرة الجماعات الإرهابية والإجرامية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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