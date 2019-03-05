حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء (5 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود أغلب مناطق ليبيا طقس معتدل ومستقر.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة مع احتمال ظهور شبورة مائية على ساحل مصراتة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18–23) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:-

طقس مغيم جزئيًا إلى قليل السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–21)مْ ولا تتجاوز 14 على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

طقس مشمس، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20-26)مْ.

الكفرة – السرير- تازربو:

طقس مشمس، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21- 23)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 08 23 السماء صافية 09 23 السماء صافية صبراتة 08 21 السماء صافية 09 22 السماء صافية الزاوية 08 22 السماء صافية 10 24 السماء صافية طرابلس 07 21 السماء صافية 09 23 السماء صافية العزيزية 07 22 السماء صافية 09 24 السماء صافية الخمس 08 20 السماء صافية 10 23 السماء صافية مصراتة 08 22 السماء صافية 10 25 السماء صافية سرت 09 20 السماء صافية 10 24 السماء صافية نالوت 08 22 السماء صافية 10 24 السماء صافية يفرن 06 20 السماء صافية 08 21 السماء صافية الزنتان 06 20 السماء صافية 07 22 السماء صافية غريان 06 20 السماء صافية 07 22 السماء صافية ترهونة 06 19 السماء صافية 08 22 السماء صافية بني وليد 08 21 السماء صافية 10 24 السماء صافية مزده 07 20 السماء صافية 08 22 السماء صافية ابونجيم 10 22 السماء صافية 11 25 السماء صافية القريات 08 21 السماء صافية 10 23 السماء صافية هون 09 20 السماء صافية 10 24 السماء صافية غدامس 11 24 السماء صافية 12 26 السماء صافية أوبارى 10 24 السماء صافية 11 24 السماء صافية سبها 10 23 السماء صافية 11 25 السماء صافية مرزق 10 23 السماء صافية 11 24 السماء صافية القطرون 11 24 السماء صافية 12 24 السماء صافية غات 12 26 السماء صافية 13 27 السماء صافية رأس لأنوف 11 20 قليلة السحب 11 24 السماء صافية البريقة 10 18 قليلة السحب 11 22 السماء صافية اجدابيا 07 18 قليلة السحب 09 22 السماء صافية بنغازي 07 17 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 08 19 السماء صافية المرج 06 15 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 06 18 صافية الى قليلة السحب البيضاء 05 13 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 05 16 صافية الى قليلة السحب شحات 08 15 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 07 17 صافية الى قليلة السحب درنة 10 15 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 09 17 صافية الى قليلة السحب طبرق 10 17 قليلة السحب تتكاثر أحيانا 10 21 صافية الى قليلة السحب جالو 09 20 السماء صافية 10 22 السماء صافية الجغبوب 10 20 السماء صافية 10 21 السماء صافية السرير 11 21 السماء صافية 12 23 السماء صافية تازربو 11 22 السماء صافية 12 24 السماء صافية الكفرة 11 22 السماء صافية 12 23 السماء صافية

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