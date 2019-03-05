مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي الدولي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الثلاثاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 9:15

البراق طرابلس 10:00

البراق طرابلس 11:20 رحلة اضافية

الافريقية الاسكندرية 12:15

الليبية الاسكندرية 15:00

الافريقية الكفرة 17:00

البراق طرابلس 20:20

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 10:00 رحلة اضافية

الليبية تونس 13:45

الافريقية الاسكندرية 16:45

الافريقية الكفرة 21:10

البراق طرابلس 22:30

الليبية الاسكندرية 22:00

البراق طرابلس 19:10

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