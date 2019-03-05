الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء إن الطقس سيكون اليوم معتدلا ومستقرا على اغلب مناطق ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة مع احتمال ظهور شبورة مائية على ساحل مصراته والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة الى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18–23) مْ وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء مغيمة جزئيا الى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الي خفيفة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17–21)مْ ولا تتجاوز (14)مْ على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاعا يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سيكون الطقس مشمسا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه احياناً سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-26)مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير سيكون الطقس مشمسا والرياح شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 23)مْ.

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