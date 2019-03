” معيتيق” يطالب وزير الخارجية الإيطالي بإعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي

المتوسط:

التقى نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق في العاصمة الايطالية صباح اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية ايطاليا “إينزو مواڤيرو ميلانيزي”.

وناقش الاجتماع مستجدات العملية السياسية في ليبيا والتأكيد على دعم العملية الانتخابية واستقلالية المؤسسات والتبادل السلمي للسلطة.

وأكد معيتيق أنه يأمل أن تبذل الحكومة الايطالية جهودها لفتح القنصلية الإيطالية في بنغازي في أسرع وقت ممكن لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الشرقية، و استمرار العمل المشترك لملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

