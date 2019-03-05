تضافر الجهود لإنجاح الخطة الأمنية ببنغازي

تقرير| 218

منذ ما يقارب الأربعة أشهر والخطة الأمنية ببنغازي تعمل بكل جهد لتأمين المدنية والحفاظ على أمن المواطن.

وتعمل الأجهزة الأمنية المختلفة جنبا إلى جنب من أجل القضاء على الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

وتمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مؤخرا من ضبط مصنع للخمور في منطقة الماجوري يحتوي على 20 ألف لتر وتم إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

من جهته يقوم قسم المرور أيضا بتسيير حركة المرور لحلحلة المختنقات التي تعاني منها الطرق الرئيسية لتخفيف المعاناة عن المواطن.

يُشار إلى أن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة زار مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز، الثلاثاء، واطلع على الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

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