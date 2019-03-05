باشاغا يبحث مع نظيره التونسي تبسيط الإجراءات عند المعابر الحدودية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق مع نظيره التونسي اليوم الثلاثاء عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال الأمني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في تونس العاصمة مناقشة تبسيط الإجراءات عند معابر الدخول والخروج ومعالجة مشكلة تشابه الأسماء والتعاون والتنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واتفق المجتمعون على أن تجتمع اللجنة الأمنية الليبية التونسية المشتركة في أقرب وقت ممكن لوضع آلية لإدارة أى أزمة أو مشاكل يمكن تحدث في المعابر الحدودية واستحداث آلية بين الجانبين لمراقبة الحدود.

وأكد باشاغا أن العلاقات الليبية التونسية هي علاقات مصيرية وعلى جميع المستويات الأمني منها والصحي والتجاري وغيرها من مجالات التعاون الأخرى مشيرا إلى خطوات الإصلاح والتطوير التي تم استحداثها بوزارة الداخلية.

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