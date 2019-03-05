الثني يناقش مع نائبه لشؤون الخدمات سير عمل القطاعات

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، أمس، اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، عبد السلام البدري، لمناقشة سير عمل كافة القطاعات الخدمية في مختلف مناطق ليبيا، وخاصة في كل من قطاع الكهرباء، والمياه والتعليم.

وبحث الطرفان أهم العراقيل التي تواجه سير عمل هذه القطاعات، ووضع الحلول لها، ومواجهتها.

وناقش رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس، مع وزير العمل، مسعود صوة، سير العمل بالوزارة، وخطة عملها خلال هذا العام، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

هذا وناقش الطرفان العراقيل التي تواجه سير عمل الوزارة، وكيفية وضع حلول لها هذا العام، لضمان سير العمل بها على الوجه الأمثل.

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