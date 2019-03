المتوسط:

أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، ” إن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية شرط أساسي لنجاح المسار السياسي “.

وأضاف الجهيناوي، خلا مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع وزراء دول جوار ليبيا اليوم الثلاثاء، ” إننا نثمن دور مصر في توحيد المؤسسة العسكرية ، وأيضا جهود الأمم المتحدة في توحيد المؤسسات الاقتصادية”

وأكمل الجهيناوي، ” أن السلاح يجب أن يكون في يد عناصر أمنية تابعة للمؤسسات الدولة وليست الميليشيات، فلا حل سياسي في ظل انتشار السلاح بين الجماعات المسلحة”.

The post ” الجهيناوي” : توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا شرط نجاح المسار السياسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية