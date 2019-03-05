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” الجهيناوي” : توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا شرط نجاح المسار السياسي

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، ” إن  توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية شرط أساسي لنجاح المسار السياسي “.

وأضاف الجهيناوي، خلا مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع وزراء دول جوار ليبيا اليوم الثلاثاء، ” إننا  نثمن دور مصر في توحيد المؤسسة العسكرية ، وأيضا جهود الأمم المتحدة في توحيد المؤسسات الاقتصادية”

وأكمل الجهيناوي، ” أن السلاح يجب أن يكون في يد عناصر أمنية تابعة للمؤسسات الدولة وليست الميليشيات، فلا حل سياسي في ظل انتشار السلاح بين الجماعات المسلحة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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