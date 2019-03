البعثة الأممية تُعول بشكل كبير على الانتخابات البلدية في ليبيا

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع الدكتور ميلاد الطاهر، الوزير المفوض للحكم المحلي.

حيث أطلع الطاهر السيدة وليامز على حيثيات عملية الانتخابات البلدية القادمة ومسار اللامركزية ضمن الإطار الأوسع للتطورات السياسية في ليبيا.

هذا وتُعول البعثة الأممية على الانتخابات البلدية في ليبيا بشكل كبير، كما تُقدم سفارات الدول الأوربية مبالغ مالية ضخمة لدعم تلك الانتخابات باعتبارها الخطوة الأولى للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وتفعيل مؤسسات الدولة.

