بلدي مصراتة يعيد تسمية مجلس الشورى والإصلاح

أصدر بلدي مصراتة قرارا يقضي بإعادة تشكيل مجلس مصراتة للشورى والإصلاح وتسميته بمجلس أعيان بلدية مصراتة.

ونص قرار المجلس الذي نشر الثلاثاء عبر صفحته بفيسبوك؛ على أن يتكون مجلس الأعيان من مختاري محلات البلدية وأعيان المكونات الاجتماعية، ويعقد اجتماعه الأول لاختيار رئيس للمجلس ونائبه في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور القرار.

كما أشار القرار إلى أن مهام المجلس تتمثل في التواصل مع أطراف النزاع داخل البلدية و المصالحة بين أبناء ليبيا إلى جانب التمثيل الاجتماعي لبلدية مصراتة في كافة المحافل الاجتماعية.

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